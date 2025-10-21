SPECTACLE POUR TOI MAMAN Perpignan
SPECTACLE POUR TOI MAMAN Perpignan mardi 21 octobre 2025.
SPECTACLE POUR TOI MAMAN
La Boîte à Rire Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Début : 2025-10-21 15:30:00
fin : 2025-11-01
2025-10-21
La Boite à Rire Le café-théâtre des Pyrénées-Orientales Spectacle pour les 3-10 ans
La Boîte à Rire Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 60 27 40 36 resalaboitarire@gmail.com
English :
La Boite à Rire Le café-théâtre des Pyrénées-Orientales Show for 3-10 year olds
German :
La Boite à Rire Le café-théâtre des Pyrénées-Orientales Show für 3- bis 10-Jährige
Italiano :
La Boite à Rire Le café-théâtre des Pyrénées-Orientales Spettacolo per bambini dai 3 ai 10 anni
Espanol :
La Boite à Rire Le café-théâtre des Pyrénées-Orientales Espectáculo para niños de 3 a 10 años
