SPECTACLE POUR TOI MAMAN Perpignan

La Boîte à Rire Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-21 15:30:00

fin : 2025-11-01

2025-10-21

La Boite à Rire Le café-théâtre des Pyrénées-Orientales Spectacle pour les 3-10 ans

La Boîte à Rire Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 60 27 40 36 resalaboitarire@gmail.com

English :

La Boite à Rire Le café-théâtre des Pyrénées-Orientales Show for 3-10 year olds

German :

La Boite à Rire Le café-théâtre des Pyrénées-Orientales Show für 3- bis 10-Jährige

Italiano :

La Boite à Rire Le café-théâtre des Pyrénées-Orientales Spettacolo per bambini dai 3 ai 10 anni

Espanol :

La Boite à Rire Le café-théâtre des Pyrénées-Orientales Espectáculo para niños de 3 a 10 años

