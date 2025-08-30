Spectacle « Pour une poignée de pollen ! » par la Cie 24.92 à Coulon Parc de l’Autremont Coulon
Parc de l’Autremont 76 Rue André Cramois Coulon Deux-Sèvres
Rendez-vous le 30 août au parc de l’Autremont à Coulon pour un spectacle en pleine nature Pour une poignée de pollen ! , présenté par la Compagnie 24.92.
– À 18h durée 45 min
– Gratuit
– Tout public, dès 7-8 ans .
Parc de l’Autremont 76 Rue André Cramois Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 15 20
