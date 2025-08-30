Spectacle « Pour une poignée de pollen ! » par la Cie 24.92 à Coulon Parc de l’Autremont Coulon

Spectacle « Pour une poignée de pollen ! » par la Cie 24.92 à Coulon Parc de l’Autremont Coulon samedi 30 août 2025.

Spectacle « Pour une poignée de pollen ! » par la Cie 24.92 à Coulon

Parc de l’Autremont 76 Rue André Cramois Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Rendez-vous le 30 août au parc de l’Autremont à Coulon pour un spectacle en pleine nature Pour une poignée de pollen ! , présenté par la Compagnie 24.92.

– À 18h durée 45 min

– Gratuit

– Tout public, dès 7-8 ans .

Parc de l’Autremont 76 Rue André Cramois Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 15 20

English : Spectacle « Pour une poignée de pollen ! » par la Cie 24.92 à Coulon

German : Spectacle « Pour une poignée de pollen ! » par la Cie 24.92 à Coulon

Italiano :

Espanol : Spectacle « Pour une poignée de pollen ! » par la Cie 24.92 à Coulon

L’événement Spectacle « Pour une poignée de pollen ! » par la Cie 24.92 à Coulon Coulon a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Niort Marais Poitevin