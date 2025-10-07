Spectacle Pourquoi je ne suis toujours pas en haut de l’affiche ? Flixecourt

Spectacle Pourquoi je ne suis toujours pas en haut de l’affiche ?

Rue Léon Hénocque Flixecourt Somme

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Vendredi 10 avril 20h30 Chiffon Rouge à Flixecourt

One man show/Humour Pourquoi je ne suis toujours pas en haut de l’affiche ?

Pierre Diot

Nous sommes en 2034 Convoqué par France Travail pour un emploi de divertisseur,

Pierre Diot doit prouver qu’il est capable de faire rire en racontant sa carrière.

Nous verrons donc, tour à tour une journaliste arracheuse de larmes, une psychothérapeute

psychopathe, un uber lover qui facture son amour, un directeur de zoo en plein burn out ou

un prof hors programme, un père Noël réduit en marmelade …

En tout, une dizaine de personnages dans la machine à laver les rêves, traversant le siècle

tambour battant dans un monde qui ne tourne plus rond et toujours trop vite.

Payant Tout public

Durée 1h15

Infos et réservation au 03.22.39.40.48 ou à h.parent@nievresomme.fr

Rue Léon Hénocque Flixecourt 80420 Somme Hauts-de-France +33 3 22 39 40 48 h.parent@nievresomme.fr

English :

Friday, April 10 8:30 p.m. Chiffon Rouge in Flixecourt

One man show/Humor Why am I still not at the top of the bill?

Pierre Diot

The year is 2034: summoned by France Travail for a job as an entertainer,

Pierre Diot has to prove he can make people laugh by recounting his career.

So we see, in turn, a tear-jerking journalist, a psychopathic psychotherapist

a psychopathic psychotherapist, an uber lover billing his love, a zoo director in the throes of burnout

a teacher out of his depth, a Santa Claus reduced to marmalade…

In all, a dozen characters in the dream-washing machine

drumming their way through the century, in a world that’s spinning out of control and always too fast.

Paying All audiences

Running time 1h15

Information and booking: 03.22.39.40.48 or h.parent@nievresomme.fr

