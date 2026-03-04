Spectacle : « Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou ? », Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire

Spectacle : « Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou ? » Mercredi 29 avril, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T10:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T10:30:00+02:00

« Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou ? »

Conte marionnettique de Jean-Philippe Agé pour les 4-8 ans.

Un explorateur part à la recherche des origines de la girafe. A travers la savane, sous la terre et au-dessus, il chemine dans sa réflexion en émettant des hypothèses, et propose finalement une solution. Est-ce la véritable histoire de cet animal?

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}]

Conte marionnettique de Jean-Philippe Agé. Pour les 4- 8 ans Spectacle