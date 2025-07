SPECTACLE « POURQUOI UN ARBRE EST UNE POULE ? »// MA compagnie Salle polyvalente Casson

SPECTACLE « POURQUOI UN ARBRE EST UNE POULE ? »// MA compagnie Salle polyvalente Casson vendredi 30 janvier 2026.

Salle polyvalente Route des Quatre vents Casson Loire-Atlantique

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 20:00:00

2026-01-30

HORS SAISON, Les échappées culturelles en Erdre & Gesvres

Dans cette pièce, les questions philosophiques sont prétexte à s’amuser. Tout devient possible dessiner sur les murs, déborder sur le sol, même faire bouger les objets. Marc Lacourt a créé cette chorégraphie loufoque avec l’illustratrice Delphine Perret. Un débordement dadaïste joyeux à tout âge ! .

Salle polyvalente Route des Quatre vents Casson 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 02 22 52 contact@hors-saison.fr

