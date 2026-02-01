Spectacle Pousse et Repousse, Dans les profondeurs de la forêt Montfort-sur-Meu

Spectacle Pousse et Repousse, Dans les profondeurs de la forêt

Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : 2026-02-25

Début : 2026-02-25 18:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Dans la grande forêt du monde, un endroit a besoin de vous. Partez à l’aventure dans un futur où tout finit par s’arranger, où vous pouvez (enfin) parler aux champignons et aux cailloux et où vous partagez une colocation avec des faons

Un conte à jouer à partager en famille, conseillé à partir de 6 ans.

Rdv mercredi 25 février à 18h30 à Quai n°3. .

Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

