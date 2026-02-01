Spectacle Pousse et Repousse, Dans les profondeurs de la forêt Montfort-sur-Meu
Spectacle Pousse et Repousse, Dans les profondeurs de la forêt
Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-25 18:30:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Dans la grande forêt du monde, un endroit a besoin de vous. Partez à l’aventure dans un futur où tout finit par s’arranger, où vous pouvez (enfin) parler aux champignons et aux cailloux et où vous partagez une colocation avec des faons
Un conte à jouer à partager en famille, conseillé à partir de 6 ans.
Rdv mercredi 25 février à 18h30 à Quai n°3. .
Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
