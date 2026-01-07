Spectacle Poussières d’étoiles La Salicorne Saujon

Spectacle Poussières d’étoiles

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-10 15:00:00

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Spectacle Poussières d’étoiles le mardi10 février à 15h par la Compagnie l’Arche en Sel.

Programmation de La Salicorne.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

English :

Show Poussières d’étoiles Tuesday, February 10 at 3pm by Compagnie l’Arche en Sel.

Programmed by La Salicorne.

