Spectacle « Pouvoir(s) » Salle des Fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan 6 voie Jacques Nancy Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-05-25 15:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

Venez assister au spectacle de fin d’année de l’école La Mona danse aérienne !

Salle des Fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan 6 voie Jacques Nancy

Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 05 07

English:

Come and see the end-of-year show put on by the La Mona aerial dance school!

German:

Besuchen Sie die Jahresabschlussaufführung der Schule La Mona Lufttanz!

Italiano:

Venite a vedere lo spettacolo di fine anno della scuola di danza aerea La Mona!

Espanol:

Ven a ver el espectáculo de fin de curso de la escuela de danza aérea La Mona

