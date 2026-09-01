Informations pratiques

Saint-Père-en-Retz

SPECTACLE PRÊCHERESSE

3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ce monologue puissant explore la dimension spirituelle, historique et féministe de la figure de Marie-Madeleine, trop longtemps incomprise ou bafouée, et nous dévoile le parcours intime de cette femme visionnaire dont l’amour transcende les époques.

Artiste / Carine Cottineau

Création lumière / Éric Le Bellec

Durée du spectacle / 50 minutes .

3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 01 13 50 g.belouin@orange.fr

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English :

L’événement SPECTACLE PRÊCHERESSE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin