SPECTACLE PRÊCHERESSE Saint-Père-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Père-en-Retz
Informations pratiques
Saint-Père-en-Retz
SPECTACLE PRÊCHERESSE
3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ce monologue puissant explore la dimension spirituelle, historique et féministe de la figure de Marie-Madeleine, trop longtemps incomprise ou bafouée, et nous dévoile le parcours intime de cette femme visionnaire dont l’amour transcende les époques.
Artiste / Carine Cottineau
Création lumière / Éric Le Bellec
Durée du spectacle / 50 minutes .
3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 01 13 50 g.belouin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SPECTACLE PRÊCHERESSE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
À voir aussi à Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique)
- EXPOSITION SAINT-PÈRE HISTOIRE Salles Annexes de la Mairie Saint-Père-en-Retz 18 septembre 2026
- Exposition photos et documents sur les commerçants et artisans du bourg au 20e siècle, Salles annexes de la mairie, Saint-Père-en-Retz 19 septembre 2026
- JEP AU MANOIR DE LA GRUAIS Saint-Père-en-Retz 19 septembre 2026
- Manoir de la Gruais, Manoir de la Gruais, Saint-Père-en-Retz 19 septembre 2026
- LES P’TITS EXPLORATEURS D’HISTOIRES Médiathèque Livres y Medias Saint-Père-en-Retz 19 septembre 2026