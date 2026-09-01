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SPECTACLE PRÊCHERESSE Saint-Père-en-Retz

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Père-en-Retz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
3 Lieu-dit Les Ouiseries
Ville
44320 Saint-Père-en-Retz
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Père-en-Retz

SPECTACLE PRÊCHERESSE

3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Ce monologue puissant explore la dimension spirituelle, historique et féministe de la figure de Marie-Madeleine, trop longtemps incomprise ou bafouée, et nous dévoile le parcours intime de cette femme visionnaire dont l’amour transcende les époques.

Artiste / Carine Cottineau
Création lumière / Éric Le Bellec
Durée du spectacle / 50 minutes   .

3 Lieu-dit Les Ouiseries Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 01 13 50  g.belouin@orange.fr

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English :

L’événement SPECTACLE PRÊCHERESSE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin

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