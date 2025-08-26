Spectacle prélude de Pan Cinéma Maule-Baitha Mauléon-Licharre

Spectacle prélude de Pan Cinéma Maule-Baitha Mauléon-Licharre mercredi 4 février 2026.

Spectacle prélude de Pan

Cinéma Maule-Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Le thème du carnaval est abordé dans ce spectacle proposé à Mauléon.

Folklore païen, musique, danse et voix. Comme un rite de passage imaginaire, « Prélude de Pan » reprend les codes des carnavals traditionnels pyrénéens liés à la figure de l’ours. Une musique nouvelle jouée par trois musiciens dont Romain Baudoin à la vielle à roue (Membre fondateur du groupe Artús) emprunte des imaginaires des montreurs d’ours et Chorémanies. Cette fable musicale invite la danseuse Eneka Bordato Raño à venir habiter une marionnette et incarner alors l’ours et l’humain. Participants Romain Baudoin vielle à roue, percussions et voix ; Adrien Chennabault percussions, voix ; Pauline Willerval Gadulka et voix ; Battitt Halsouet marionnette ; Maika Etxecopar regard extérieur. Spectacle tout public à partir de 8 ans. .

Cinéma Maule-Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

English : Spectacle prélude de Pan

German : Spectacle prélude de Pan

Italiano :

Espanol : Spectacle prélude de Pan

L’événement Spectacle prélude de Pan Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque