Spectacle Prélude en Bleu Majeur Choc Trio Saint-Yrieix-la-Perche

Spectacle Prélude en Bleu Majeur Choc Trio

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Cette échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky est une invitation à contempler et ressentir !

Entre mime et arts visuels, La Cie Choc Trio confronte le monde décalé de Monsieur Maurice à l’univers graphique du maître des formes et des couleurs.

Monsieur Maurice est enfermé dans un quotidien en noir et blanc, un monde à l’esthétique fade où fantaisie et couleurs sont absentes. Apparaissent soudain des événements visuels et sonores qui semblent s’être échappés d’un mystérieux tableau. Devant nous se matérialise l’œuvre picturale de Kandinsky, elle inspire et libère la force créative du personnage. L’imaginaire

l’emporte, l’ordinaire devient extraordinaire…

Tout public dès 5 ans

Durée 55 min

Spectacle accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.

Spectacle visuel. .

