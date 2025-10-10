Spectacle | Préludes à la nuit Creil

11 Rue des Hironvales Creil

Vendredi 10 octobre 2025 à 20h

Fusion entre la danse, la littérature, la musique et la poésie, entre la nuit et le jour, le spectacle Préludes à la nuit est un voyage dans l’univers romantique de Musset. Le poète exprime avec passion et mélancolie ses sentiments amoureux, ses rêves, ses regrets, ses espoirs. Les notes de Chopin traduisent les émotions de l’âme, les nuances de la vie, les charmes de la nature. Les mouvements de danse accompagnent les textes et les sons du piano, vous emportant dans une parenthèse hors du temps où les étoiles dansent et les rêves prennent vie.

(Lecture, mise en scène et dans par Géraldine Hilare; Pianiste Sylvie Nicephor)

Vendredi 10 octobre 2025 à 20h à la Maison Creilloise des Associations 11 rue des Hironvales, 60100 Creil

Concert gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

Renseignements auprès du Conservatoire Nina Simone: 03 44 29 51 48

conservatoire@mairie-creil.fr

Allez-y en bus avec la ligne 1, arrêt Les grilles .

English :

A fusion of dance, literature, music and poetry, between night and day, Préludes à la nuit is a journey through Musset?s romantic universe. Friday October 10 2025 at 8pm at Maison Creilloise des Associations 11 rue des Hironvales, 60100 Creil_Gratuit

German :

Eine Fusion aus Tanz, Literatur, Musik und Poesie, zwischen Nacht und Tag. Die Aufführung Préludes à la nuit ist eine Reise in die romantische Welt von Musset. Freitag, 10. Oktober 2025 um 20 Uhr im Maison Creilloise des Associations 11 rue des Hironvales, 60100 Creil_Gratis

Italiano :

Fusione di danza, letteratura, musica e poesia, di notte e di giorno, Préludes à la nuit è un viaggio nell’universo romantico di Musset. Venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 20.00 presso la Maison Creilloise des Associations 11 rue des Hironvales, 60100 Creil_Ingresso libero

Espanol :

Fusión de danza, literatura, música y poesía, de noche y de día, Préludes à la nuit es un viaje por el universo romántico de Musset. Viernes 10 de octubre de 2025 a las 20:00 h en la Maison Creilloise des Associations 11 rue des Hironvales, 60100 Creil_Entrada gratuita

