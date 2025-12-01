Spectacle Prépare toi pour Noël par la compagnie Fabulouse Salle culturelle Louis Aragon Saint-Yorre
Spectacle Prépare toi pour Noël par la compagnie Fabulouse Salle culturelle Louis Aragon Saint-Yorre samedi 13 décembre 2025.
Salle culturelle Louis Aragon 24 rue de Verdun Saint-Yorre Allier
Début : 2025-12-13 16:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Prépare toi pour Noël Salle Aragon renseignements Médiathèque Elsa Triolet
Départ 16h00 Marché Couvert + chorale
Salle culturelle Louis Aragon 24 rue de Verdun Saint-Yorre 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 47 25
English :
Get ready for Christmas Salle Aragon information Médiathèque Elsa Triolet
Departure 4:00 pm Covered Market + choir
