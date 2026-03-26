Spectacle PRÉSENT de Timothée Curado Route du Vigen Boisseuil

Spectacle PRÉSENT de Timothée Curado

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Timothée CURADO, après la parution de son livre Perles de profs et son succès sur les réseaux sociaux où il est suivi par 1,9 million de personnes, est enfin présent sur scène dans PRÉSENT ! Un spectacle dynamique et bienveillant pour s’amuser des idées reçues sur le monde de l’éducation, la place des élèves, de leurs parents et des profs.

Réservations en ligne ou dans les points de vente habituels (TicketMaster, Leclerc, Cultura, Fnac…). .

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle PRÉSENT de Timothée Curado

L’événement Spectacle PRÉSENT de Timothée Curado Boisseuil a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Limoges Métropole