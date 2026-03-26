Spectacle PRÉSENT de Timothée Curado Route du Vigen Boisseuil
Spectacle PRÉSENT de Timothée Curado Route du Vigen Boisseuil samedi 11 avril 2026.
Spectacle PRÉSENT de Timothée Curado
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Timothée CURADO, après la parution de son livre Perles de profs et son succès sur les réseaux sociaux où il est suivi par 1,9 million de personnes, est enfin présent sur scène dans PRÉSENT ! Un spectacle dynamique et bienveillant pour s’amuser des idées reçues sur le monde de l’éducation, la place des élèves, de leurs parents et des profs.
Réservations en ligne ou dans les points de vente habituels (TicketMaster, Leclerc, Cultura, Fnac…). .
Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle PRÉSENT de Timothée Curado
L’événement Spectacle PRÉSENT de Timothée Curado Boisseuil a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Limoges Métropole
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