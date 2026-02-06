Spectacle Presque Vrai avec Jean Bonnefon Beynac-et-Cazenac

Spectacle Presque Vrai avec Jean Bonnefon

Salle des Fêtes Beynac-et-Cazenac Dordogne

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Découvrez le spectacle de Jean BONNEFON Presque Vrai ! , où il est question de musique et de musiciens.

Collaboration à la mise en scène Michel Lassalvetat. Spectacle dans lequel il raconte six histoires de musique et de musiciens !

Entre humour et émotion, histoires et chansons, tout ça est Presque vrai ! .

Organisé par l’Amicale Laique de Beynac-et-Cazenac .

Salle des Fêtes Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 77 61 19

