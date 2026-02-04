Spectacle Prévert et moi Maison Jacques Prévert Omonville-la-Petite La Hague

Spectacle Prévert et moi Maison Jacques Prévert

Omonville-la-Petite Lieu-dit Le Val La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Printemps des poètes Un comédien, une guitare, des poèmes. Benjamin George donne voix et vie aux mots de Jacques Prévert. Entre légèreté et humour corrosif, un voyage poétique où les notes et les mots s’entrelacent pour réveiller l’actualité brûlante d’un poète intemporel.

Sur réservation. .

Omonville-la-Petite Lieu-dit Le Val La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 52 72 38 musee.omonville@manche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Prévert et moi Maison Jacques Prévert

L’événement Spectacle Prévert et moi Maison Jacques Prévert La Hague a été mis à jour le 2026-02-04 par Réseau Sites et Musées