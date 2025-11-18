Spectacle Princesses, par la Cie Dakatchi Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Spectacle Princesses, par la Cie Dakatchi Médiathèque de l’Orangerie Jarnac mardi 18 novembre 2025.
Spectacle Princesses, par la Cie Dakatchi
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 18:30:00
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
La médiathèque de Jarnac vous propose de découvrir un spectacle familial dans le cadre du mois des parents, initié par le service parentalité de Grand Cognac.
.
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
English :
The Jarnac mediatheque invites you to discover a family show as part of Parents’ Month, initiated by Grand Cognac’s parenting service.
German :
Die Mediathek in Jarnac bietet Ihnen im Rahmen des Elternmonats, der vom Elternservice von Grand Cognac initiiert wurde, eine Familienaufführung an.
Italiano :
La biblioteca multimediale di Jarnac organizza uno spettacolo per famiglie nell’ambito del Mese dei Genitori, organizzato dal servizio genitori del Grand Cognac.
Espanol :
La mediateca de Jarnac organiza un espectáculo familiar con motivo del Mes de los Padres, organizado por el servicio de paternidad de Grand Cognac.
L’événement Spectacle Princesses, par la Cie Dakatchi Jarnac a été mis à jour le 2025-10-14 par Destination Cognac