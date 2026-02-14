Spectacle Printemps des poètes rue de Lauzières Nieul-sur-Mer

Spectacle Printemps des poètes

rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Salle du Phare de Cordouan Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

2026-03-28

Par l’association Tambours d’Aurore et dans le cadre du Printemps des poètes Liberté. Force vive, déployée

rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Salle du Phare de Cordouan Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 40 10 mairie@nieul-sur-mer.fr

English :

By the association Tambours d?Aurore and as part of the Printemps des poètes Liberté. Force vive, déployée

