Spectacle Printemps des poètes rue de Lauzières Nieul-sur-Mer

rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Salle du Phare de Cordouan Nieul-sur-Mer Charente-Maritime
Début : 2026-03-28 17:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
2026-03-28
Par l’association Tambours d’Aurore et dans le cadre du Printemps des poètes Liberté. Force vive, déployée
rue de Lauzières Espace Michel Crépeau Salle du Phare de Cordouan Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 40 10 mairie@nieul-sur-mer.fr
English :
By the association Tambours d?Aurore and as part of the Printemps des poètes Liberté. Force vive, déployée
