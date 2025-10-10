Spectacle « Prof Turing » Carvin

Spectacle « Prof Turing »

3 rue du 8 mai 1945 Carvin Pas-de-Calais

Histoire vraie ! Un nouveau professeur de mathématiques surgit et se présente Alan Turing Savez-vous qui a vaincu Adolf Hitler ? Non, ce ne sont pas les Alliés. Ce sont les mathématiques !

S’ensuit le récit passionnant de la manière dont Turing et son équipe ont réussi à décrypter Enigma, le code secret des Nazis, en créant ce que certains considèrent comme le premier ordinateur.

Tout en tentant de rendre compréhensibles ses recherches à l’assistance, notamment sur l’intelligence artificielle à travers le Test de Turing qui permet de savoir si on a affaire à une machine ou à une personne humaine, ce nouveau professeur va montrer qu’il est plus facile de casser un code secret qu’un préjugé. .

English :

True story! A new math teacher turns up and introduces himself: Alan Turing « Do you know who defeated Adolf Hitler? No, it wasn’t the Allies. It was mathematics! »

German :

Eine wahre Geschichte! Ein neuer Mathematiklehrer taucht auf und stellt sich vor: Alan Turing « Wissen Sie, wer Adolf Hitler besiegt hat? Nein, es waren nicht die Alliierten. Es war die Mathematik! »

Italiano :

Una storia vera! Si presenta un nuovo insegnante di matematica e si presenta: Alan Turing « Sapete chi ha sconfitto Adolf Hitler? No, non sono stati gli Alleati. È stata la matematica!

Espanol :

Una historia real Aparece un nuevo profesor de matemáticas y se presenta: Alan Turing « ¿Sabes quién derrotó a Adolf Hitler? No, no fueron los Aliados. Fueron las matemáticas

