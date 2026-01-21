Spectacle Professeur biscoto vive le sport zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre
Spectacle Professeur biscoto vive le sport zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre mercredi 11 février 2026.
Spectacle Professeur biscoto vive le sport
zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 15:30:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-12
Filou n’a qu’une passion dans sa vie manger du chocolat.
.
zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Filou has only one passion in life: eating chocolate.
L’événement Spectacle Professeur biscoto vive le sport Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême