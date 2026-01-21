Spectacle Professeur biscoto vive le sport zone d’activité les Avenauds Gond-Pontouvre

Spectacle Professeur biscoto vive le sport

zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-12

Filou n’a qu’une passion dans sa vie manger du chocolat.

.

zone d’activité les Avenauds La BD comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Filou has only one passion in life: eating chocolate.

L’événement Spectacle Professeur biscoto vive le sport Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême