Spectacle Professeur Cyrano ‘vive le théâtre !’ ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
Spectacle Professeur Cyrano ‘vive le théâtre !’ ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre samedi 20 décembre 2025.
Spectacle Au coeur de Noël
ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
Le Père Noël, tout le monde connait le Père Noël… Mais est-ce que vous le connaissez vraiment ?
ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
English :
Santa Claus, everyone knows Santa Claus? But do you really know him?
German :
Der Weihnachtsmann, jeder kennt den Weihnachtsmann? Aber kennen Sie ihn wirklich?
Italiano :
Babbo Natale, tutti conoscono Babbo Natale? Ma lo conoscete davvero?
Espanol :
Papá Noel, todo el mundo conoce a Papá Noel? Pero, ¿lo conoces de verdad?
