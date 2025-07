Spectacle Projet Carotte Quai du Rabodeau Moyenmoutier

Spectacle Projet Carotte samedi 19 juillet 2025.

Spectacle Projet Carotte

Quai du Rabodeau Cours de l’Abbaye Moyenmoutier Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 18:00:00

fin : 2025-07-19 20:00:00

2025-07-19

Projet Carotte est un spectacle en création mêlant clown, acrobaties et musique électronique. Il nous invite à nous demander de manière humoristique qu’est-ce qui nous motive vraiment ?

Pour tous dès 8 ans

Quai du Rabodeau Cours de l’Abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09

English :

Projet Carotte is a new show combining clowning, acrobatics and electronic music. It invites us to humorously ask ourselves: what really motivates us?

For all ages 8 and up

German :

Projet Carotte ist ein Stück in der Entstehungsphase, das Clown, Akrobatik und elektronische Musik miteinander verbindet. Es lädt uns ein, uns auf humorvolle Weise zu fragen: Was motiviert uns wirklich?

Für alle ab 8 Jahren

Italiano :

Projet Carotte è un nuovo spettacolo che unisce clownerie, acrobazia e musica elettronica. Ci invita a chiederci in modo umoristico: cosa ci motiva davvero?

Per bambini dagli 8 anni in su

Espanol :

Projet Carotte es un nuevo espectáculo que combina clown, acrobacia y música electrónica. Nos invita a preguntarnos con humor: ¿qué nos motiva realmente?

A partir de 8 años

