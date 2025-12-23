Spectacle Projet Nakata, Fondation Vasarely Aix-en-Provence

Spectacle Projet Nakata

Mardi 6 janvier 2026 de 19h à 21h. Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Nakata est une pièce chorégraphique pluridisciplinaire mêlant arts martiaux, danse contemporaine et calligraphie japonaise dans une ambiance poétique et calfeutrée.

On y retrouve l’éloge de l’ombre de Tanizaki, guide spirituel majeur de tout pratiquant d’arts martiaux.

Cette création est un hommage à l’œuvre musicale Spiegel im Spiegel du compositeur Arvo Part et fait également écho à l’œuvre de Haruki Murakami Kafka sur le rivage .

Quel est le tracé calligraphique laissé dans l’espace par un danseur en mouvement ? Et comment les arts martiaux révèlent la danse contemporaine ?

Nakata vous guide sur ce chemin ambivalent. .

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Nakata is a multidisciplinary choreographic piece combining martial arts, contemporary dance and Japanese calligraphy in a poetic, hushed atmosphere.

