Spectacle Protest Song Cour-l’Évêque
Spectacle Protest Song Cour-l’Évêque samedi 12 septembre 2026.
Cour-l’Évêque
Spectacle Protest Song
Eglise de Cour-l’Evêque Cour-l’Évêque Haute-Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Tout public
Un spectacle de et avec Éléonore Bovon co-écrit par Philippe Nauze. .
Eglise de Cour-l’Evêque Cour-l’Évêque 52210 Haute-Marne Grand Est arcpatrimoineculture@yahoo.com
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English :
L’événement Spectacle Protest Song Cour-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne