Cour-l’Évêque

Spectacle Protest Song

Eglise de Cour-l’Evêque Cour-l’Évêque Haute-Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Tout public

Un spectacle de et avec Éléonore Bovon co-écrit par Philippe Nauze. .

Eglise de Cour-l’Evêque Cour-l’Évêque 52210 Haute-Marne Grand Est arcpatrimoineculture@yahoo.com

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English :

L’événement Spectacle Protest Song Cour-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne