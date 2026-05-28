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Spectacle Protest Song Cour-l’Évêque

Spectacle Protest Song Cour-l’Évêque

Spectacle Protest Song Cour-l’Évêque samedi 12 septembre 2026.

Adresse : Eglise de Cour-l'Evêque

Ville : 52210 Cour-l'Évêque

Département : Haute-Marne

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Cour-l’Évêque

Spectacle Protest Song

Eglise de Cour-l’Evêque Cour-l’Évêque Haute-Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Tout public
Un spectacle de et avec Éléonore Bovon co-écrit par Philippe Nauze.   .

Eglise de Cour-l’Evêque Cour-l’Évêque 52210 Haute-Marne Grand Est   arcpatrimoineculture@yahoo.com

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English :

L’événement Spectacle Protest Song Cour-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne