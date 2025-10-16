Spectacle Psychodrame Redon
Spectacle Psychodrame Redon jeudi 16 octobre 2025.
Spectacle Psychodrame
Place du Parlement Redon Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-16 20:30:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Lisa Guez
Théâtre
Dès 15 ans
Mettre en scène ses traumatismes, pour mieux les comprendre et s’en libérer c’est l’objet de cette thérapie nommée psychodrame. Dans un hôpital pour femmes, nous suivons un groupe de patientes qui la pratiquent. Entourées de leurs soignantes, elles cherchent à se défaire des monstres peuplant leurs inconscients. Une exploration du pouvoir de la parole, entre soin et catharsis. .
Place du Parlement Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80
