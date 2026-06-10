Spectacle Ptit Qeniao & Veillée-Bal Café associatif des Gallets Rennes Jeudi 25 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Soirée d’ouverture de la Fête des Squares #6 (25 juin au 4 juillet 2026 / Quartier des Longs Champs à Rennes)

A 19h : Spectacle Ptit Qeniao de Morgane Le Cuff

Récits, harpe, chant et percussions. A partir de 7 ans. Bilingue français / gallo

A 20h : Veillée-bal animée par les ateliers Musique & Chant de La Bouèze & Scène ouverte

Au programme : accordéon diatonique, violon, clarinette, vielle à roue, veuze, chant dans la ronde…

Gratuit et ouvert à tout.e.s !

Apportez votre pique-nique – Buvette sur place

Renseignements : [contact@laboueze.com](mailto:contact@laboueze.com) – 02 23 20 59 14 – Infos sur la Fête des squares :www.longschamps.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T22:00:00.000+02:00

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https://www.cafedesgallets.fr/

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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