Spectacle – Ptitécouti Auditorium du CIM Bar-le-Duc
mercredi 13 janvier 2027 · Auditorium du CIM · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Spectacle – Ptitécouti
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2027-01-13 17:00:00
fin : 2027-01-13
Date(s) :
2027-01-13
Théâtre d’objets sonores / HANATSUmiroir / 30 min / dès 0 – 3 ans
Et si l’on pouvait redécouvrir les sons comme si c’était la première fois ? Ayako Okubo invite les tout-petits à un voyage sonore plein de surprises. D’une mystérieuse boîte lumineuse surgissent objets, eau, air et une multitude de sons qui, peu à peu, deviennent musique.
Une expérience douce, sensorielle et poétique, à partager avec les tout-petits.
En partenariat avec le CIM et l’OMA.Enfants
5 .
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
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English :
Theater of Sound Objects / HANATSUmiroir / 30 min / Ages 0–3
What if we could rediscover sounds as if for the very first time? Ayako Okubo invites toddlers on a sonic journey full of surprises. From a mysterious glowing box emerge objects, water, air, and a multitude of sounds that, little by little, become music.
A gentle, sensory, and poetic experience to share with little ones.
In partnership with the CIM and the OMA.
L’événement Spectacle – Ptitécouti Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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