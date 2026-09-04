Spectacle – Ptitécouti Auditorium du CIM Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Spectacle – Ptitécouti

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-01-13 17:00:00

fin : 2027-01-13

Date(s) :

2027-01-13

Théâtre d’objets sonores / HANATSUmiroir / 30 min / dès 0 – 3 ans

Et si l’on pouvait redécouvrir les sons comme si c’était la première fois ? Ayako Okubo invite les tout-petits à un voyage sonore plein de surprises. D’une mystérieuse boîte lumineuse surgissent objets, eau, air et une multitude de sons qui, peu à peu, deviennent musique.

Une expérience douce, sensorielle et poétique, à partager avec les tout-petits.

En partenariat avec le CIM et l’OMA.Enfants

5 .

Auditorium du CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

Theater of Sound Objects / HANATSUmiroir / 30 min / Ages 0–3

What if we could rediscover sounds as if for the very first time? Ayako Okubo invites toddlers on a sonic journey full of surprises. From a mysterious glowing box emerge objects, water, air, and a multitude of sounds that, little by little, become music.

A gentle, sensory, and poetic experience to share with little ones.

In partnership with the CIM and the OMA.

L’événement Spectacle – Ptitécouti Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE