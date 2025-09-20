Spectacle « Pulse » de la compagnie Kiaï Basilique Saint-Denys Argenteuil

Spectacle « Pulse » de la compagnie Kiaï Basilique Saint-Denys Argenteuil samedi 20 septembre 2025.

Spectacle « Pulse » de la compagnie Kiaï Samedi 20 septembre, 15h30, 18h30 Basilique Saint-Denys Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Pulse, c’est le battement du cœur qui s’emballe, la vibration du corps dans l’espace, l’élan d’un instant suspendu. Sur la place de la Basilique Saint-Denys, un immense espace rebondissant de neuf mètres, terrain de jeu spectaculaire pour six acrobates. Entre ballet aérien et synchronisation millimétrée, les corps s’élèvent, s’élancent, se répondent dans une chorégraphie acrobatique électrisante. Le spectacle se joue et se partage à ciel ouvert, comme un battement commun, qui fait résolument pulser l’instant !

Basilique Saint-Denys Place Jean-Eurieult 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France https://www.argenteuil.fr/fr/les-sites-remarquables https://www.argenteuil.fr/fr/les-sites-remarquables Construite par Théodore Ballu de 1862 à 1865 dans le style néo-roman, l’église paroissiale Saint-Denys d’Argenteuil, devenue basilique mineure en 1898, abrite une série importante d’objets d’art, protégés au titre des Monuments historiques. Grâce à un financement en partie public, la devise républicaine « Liberté – Égalité – Fraternité » est inscrite sur le fronton, avant les lois de séparation de l’église et de l’État (1905). Le grand orgue de tribune, réalisé en 1867, est l’un des plus importants du Val-d’Oise et l’un des deux grands instruments construits par le facteur francilien Louis Suret. L’instrument comportant trois claviers de 56 notes et un pédalier de 32 notes avec 43 jeux a été restauré en 2008-2009.

La Basilique renferme également une relique unique pour le culte catholique : la Tunique.

Elle aurait appartenu à Jésus de Nazareth, qui l’aurait portée au moment de sa crucifixion. Elle est exposée au sein d’un magnifique reliquaire, et son reliquaire d’ostension peut également être observé. Les ostensions ont lieu tous les 50 ans, les dernières datent de 1934, 1984, et une ostension exceptionnelle s’est tenue en 2016. La Tunique fut restaurée par une spécialiste textile pour l’occasion.

