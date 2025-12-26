Spectacle Pyjama Party à Niort, Niort
Spectacle Pyjama Party à Niort samedi 14 février 2026.
Spectacle Pyjama Party à Niort
43 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 9.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-02-14
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Préparez-vous à un voyage magique avec Pyjama Party , un conte interactif pour enfants qui vous emmène dans le monde des rêves. Venez en pyjama, dansez, chantez et participez à l’histoire. Pyjama Party n’est pas seulement un spectacle, c’est une expérience inoubliable pour les enfants et les parents.
Alors, êtes-vous prêts à rêver avec nous ?
Lieu La Maison Boinot
Tarifs 9.50€
Horaire 11h .
43 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 02 15 20
