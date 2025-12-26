Spectacle Pyjama Party à Niort, Niort

Spectacle Pyjama Party à Niort

43 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Préparez-vous à un voyage magique avec Pyjama Party , un conte interactif pour enfants qui vous emmène dans le monde des rêves. Venez en pyjama, dansez, chantez et participez à l’histoire. Pyjama Party n’est pas seulement un spectacle, c’est une expérience inoubliable pour les enfants et les parents.

Alors, êtes-vous prêts à rêver avec nous ?

Lieu La Maison Boinot

Tarifs 9.50€

Horaire 11h .

43 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 02 15 20

