Spectacle pyromusical Cayeux-sur-Mer
Spectacle pyromusical Cayeux-sur-Mer samedi 17 janvier 2026.
Spectacle pyromusical
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:15:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Spectacle offert par la ville de Cayeux sur Mer et le Casino pour le salon du mariage
Les éclaireurs de rêves
Spectacle offert par la ville de Cayeux sur Mer et le Casino pour le salon du mariage
Les éclaireurs de rêves .
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show offered by the town of Cayeux sur Mer and the Casino for the wedding fair
Les éclaireurs de rêves
L’événement Spectacle pyromusical Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME