Spectacle Pyromusical Port de Ribérou Saujon

Spectacle Pyromusical

Port de Ribérou 1 place Gaston Balande Saujon Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Ce spectacle marque le début des festivités de fin d’année.

English :

This show marks the start of the end-of-year festivities.

German :

Diese Aufführung markiert den Beginn der Feierlichkeiten zum Jahresende.

Italiano :

Questo spettacolo segna l’inizio delle feste di fine anno.

Espanol :

Este espectáculo marca el inicio de las fiestas de fin de año.

