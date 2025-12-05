Spectacle Pyromusical Port de Ribérou Saujon
Spectacle Pyromusical Port de Ribérou Saujon vendredi 5 décembre 2025.
Spectacle Pyromusical
Port de Ribérou 1 place Gaston Balande Saujon Charente-Maritime
Début : 2025-12-05 17:30:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05
Ce spectacle marque le début des festivités de fin d’année.
Port de Ribérou 1 place Gaston Balande Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
This show marks the start of the end-of-year festivities.
German :
Diese Aufführung markiert den Beginn der Feierlichkeiten zum Jahresende.
Italiano :
Questo spettacolo segna l’inizio delle feste di fine anno.
Espanol :
Este espectáculo marca el inicio de las fiestas de fin de año.
L’événement Spectacle Pyromusical Saujon a été mis à jour le 2025-10-31 par Mairie de Saujon