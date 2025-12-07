Spectacle pyrotechnique de Noël

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 18:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Un spectacle pyrotechnique mêlant danse et musique électro.

Les trois artistes, modernes et charismatiques, enchaîneront performances et effets spectaculaires pour offrir un spectacle grandiose en clôture du marché de Noël.



Chocolat et vin chauds vous seront offerts par l’association Pélissanne Culture et Tradition. .

Parc Roux de Brignoles Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52 mairie@ville-pelissanne.fr

English :

A pyrotechnic display with dance and electronic music.

German :

Ein pyrotechnisches Spektakel, das Tanz und Elektromusik miteinander verbindet.

Italiano :

Uno spettacolo pirotecnico che combina danza e musica elettronica.

Espanol :

Un espectáculo pirotécnico que combina danza y música electrónica.

L’événement Spectacle pyrotechnique de Noël Pélissanne a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes