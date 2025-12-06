Spectacle pyrotechnique Dolus-d’Oléron

Spectacle pyrotechnique Dolus-d’Oléron samedi 6 décembre 2025.

Spectacle pyrotechnique

Stade René-Roux Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06 19:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Un spectacle pyrotechnique grandiose !

.

Stade René-Roux Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr

English :

A spectacular fireworks display!

German :

Eine grandiose pyrotechnische Show!

Italiano :

Uno spettacolare spettacolo pirotecnico!

Espanol :

Unos fuegos artificiales espectaculares

L’événement Spectacle pyrotechnique Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes