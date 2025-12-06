Spectacle pyrotechnique Dolus-d’Oléron
Spectacle pyrotechnique Dolus-d’Oléron samedi 6 décembre 2025.
Spectacle pyrotechnique
Stade René-Roux Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06 19:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Un spectacle pyrotechnique grandiose !
.
Stade René-Roux Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr
English :
A spectacular fireworks display!
German :
Eine grandiose pyrotechnische Show!
Italiano :
Uno spettacolare spettacolo pirotecnico!
Espanol :
Unos fuegos artificiales espectaculares
