Spectacle pyrotechnique Fuego Cirque indigo Guillestre
Spectacle pyrotechnique Fuego Cirque indigo Guillestre mardi 19 août 2025.
Spectacle pyrotechnique Fuego Cirque indigo
rue Fonteloube Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-08-19 21:00:00
fin : 2025-08-19
Date(s) :
2025-08-19
Pour terminer cette folle soirée d’inauguration, Griotte te propose de plonger dans l’univers envoûtant de Fuego , un spectacle de feu tout public mêlant poésie, puissance et virtuosité.
.
rue Fonteloube Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English :
To round off this wild inaugural evening, Griotte invites you to plunge into the spellbinding world of « Fuego », an all-ages fire show combining poetry, power and virtuosity.
German :
Zum Abschluss dieses verrückten Eröffnungsabends lädt Griotte dich ein, in die bezaubernde Welt von « Fuego » einzutauchen, einer Feuershow für alle Zuschauer, die Poesie, Kraft und Virtuosität miteinander verbindet.
Italiano :
Per concludere questa selvaggia serata inaugurale, Griotte vi invita a immergervi nel mondo incantato di « Fuego », uno spettacolo di fuoco per tutte le età che unisce poesia, potenza e virtuosismo.
Espanol :
Como colofón a esta alocada velada inaugural, Griotte le invita a sumergirse en el hechizante mundo de « Fuego », un espectáculo de fuego para todas las edades que combina poesía, fuerza y virtuosismo.
L’événement Spectacle pyrotechnique Fuego Cirque indigo Guillestre a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras