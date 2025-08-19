Spectacle pyrotechnique Fuego Cirque indigo Guillestre

Spectacle pyrotechnique Fuego Cirque indigo Guillestre mardi 19 août 2025.

Spectacle pyrotechnique Fuego Cirque indigo

rue Fonteloube Guillestre Hautes-Alpes

Début : Mardi 2025-08-19 21:00:00

Pour terminer cette folle soirée d’inauguration, Griotte te propose de plonger dans l’univers envoûtant de Fuego , un spectacle de feu tout public mêlant poésie, puissance et virtuosité.

rue Fonteloube Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

To round off this wild inaugural evening, Griotte invites you to plunge into the spellbinding world of « Fuego », an all-ages fire show combining poetry, power and virtuosity.

German :

Zum Abschluss dieses verrückten Eröffnungsabends lädt Griotte dich ein, in die bezaubernde Welt von « Fuego » einzutauchen, einer Feuershow für alle Zuschauer, die Poesie, Kraft und Virtuosität miteinander verbindet.

Italiano :

Per concludere questa selvaggia serata inaugurale, Griotte vi invita a immergervi nel mondo incantato di « Fuego », uno spettacolo di fuoco per tutte le età che unisce poesia, potenza e virtuosismo.

Espanol :

Como colofón a esta alocada velada inaugural, Griotte le invita a sumergirse en el hechizante mundo de « Fuego », un espectáculo de fuego para todas las edades que combina poesía, fuerza y virtuosismo.

