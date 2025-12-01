Spectacle pyrotechnique, musical et lasers Fêtes de fin d’année Yssingeaux
Spectacle pyrotechnique, musical et lasers Fêtes de fin d’année
Place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Le Pays des merveilles . Grand spectacle mêlant pyrotechnie, lasers et musique. Grande nouveauté cette année la projection laser qui s’ajoutera à ce spectacle pyrotechnique !
Place de la Victoire Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30
English :
Wonderland. A grand spectacle combining pyrotechnics, lasers and music. New this year: laser projection added to the pyrotechnics!
German :
Das Land der Wunder . Große Show, die Pyrotechnik, Laser und Musik miteinander verbindet. Eine große Neuheit in diesem Jahr ist die Laserprojektion, die zu dieser Pyrotechnik-Show hinzukommt!
Italiano :
Il paese delle meraviglie . Un grande spettacolo che combina pirotecnica, laser e musica. Novità di quest’anno: proiezione laser in aggiunta agli effetti pirotecnici!
Espanol :
Wonderland . Un gran espectáculo que combina pirotecnia, láser y música. Novedad de este año: ¡proyección láser además de la pirotecnia!
