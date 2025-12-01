Spectacle pyrotechnique, musical et lasers Fêtes de fin d’année Yssingeaux

Spectacle pyrotechnique, musical et lasers Fêtes de fin d’année

Place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le Pays des merveilles . Grand spectacle mêlant pyrotechnie, lasers et musique. Grande nouveauté cette année la projection laser qui s’ajoutera à ce spectacle pyrotechnique !

+33 4 71 65 73 36

English :

Wonderland. A grand spectacle combining pyrotechnics, lasers and music. New this year: laser projection added to the pyrotechnics!

German :

Das Land der Wunder . Große Show, die Pyrotechnik, Laser und Musik miteinander verbindet. Eine große Neuheit in diesem Jahr ist die Laserprojektion, die zu dieser Pyrotechnik-Show hinzukommt!

Italiano :

Il paese delle meraviglie . Un grande spettacolo che combina pirotecnica, laser e musica. Novità di quest’anno: proiezione laser in aggiunta agli effetti pirotecnici!

Espanol :

Wonderland . Un gran espectáculo que combina pirotecnia, láser y música. Novedad de este año: ¡proyección láser además de la pirotecnia!

