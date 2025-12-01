Spectacle Pyrotechnique Remiremont

Spectacle Pyrotechnique

Place Henri Utard Remiremont Vosges

Dimanche 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

Spectacle Pyrotechnique à Remiremont !

La ville de Remiremont vous invite à un spectacle pyrotechnique exceptionnel, conçu pour illuminer l’église abbatiale et émerveiller petits et grands. Préparez-vous à vivre des instants magiques grâce à des tirs au sol, sur la façade de l’abbatiale et en hauteur, pour un jeu de lumière spectaculaire qui transformera la place Henri Utard en véritable féerie.

Rendez-vous le dimanche 21 décembre à 18h, devant la façade de l’église abbatiale, pour un moment de partage et d’émerveillement offert à toute la communauté. Une expérience unique à vivre en famille ou entre amis, qui promet d’éblouir et de rester gravée dans les mémoires.Tout public

Place Henri Utard Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 42 17 mairie@remiremont.fr

English :

Pyrotechnic show in Remiremont!

The town of Remiremont invites you to an exceptional pyrotechnic show, designed to illuminate the abbey church and amaze young and old alike. Get ready to experience magical moments with fireworks on the ground, on the facade of the abbey church and in the air, for a spectacular play of light that will transform the Place Henri Utard into a veritable enchantment.

Join us on Sunday December 21 at 6pm, in front of the abbey church, for a moment of sharing and wonder offered to the whole community. A unique experience for families and friends alike, guaranteed to dazzle and leave a lasting impression.

