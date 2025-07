Spectacle Quand le classique renontre le FLAMENCO route de Plaisance Saulgé

Spectacle Quand le classique renontre le FLAMENCO route de Plaisance Saulgé vendredi 25 juillet 2025.

route de Plaisance Château de Beaupuy Saulgé Vienne

Début : 2025-07-25 19:30:00

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Qui dit musique ou danse espagnole dit… Flamenco.

Cette musique qui passe de la joie à un cri de désespoir, raconte toute la vie quotidienne des gitans.

Les compositeurs d’Espagne et d’ailleurs n’ont pu s’empêcher de l’apprivoiser. Le Duo Fortecello a suivi ce chemin et revisite pour piano et violoncelle le répertoire de prédilection des guitaristes. A leurs côtés, non pas une ballerine fragile mais une femme ou plutôt une flamme forte ! La Cecilia incarne dans ses gestes la vie de toutes et chacune de ces gitanes dont le flamenco rythme la vie, mélange de nostalgie, de rage, de joies et de peines, petites et grandes, à toutes les heures du jour et de la nuit.

Deux foodtrucks sont à votre disposition avant le concert devant le château. .

route de Plaisance Château de Beaupuy Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 30 35 75 assompvg@gmail.com

