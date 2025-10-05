Spectacle Quand le temps est à l’orage Meung-sur-Loire

La Fabrique Meung-sur-Loire Loiret

Début : 2025-10-05 16:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Un spectacle proposé dans le cadre des Journées Gaston Couté !

Anne LUNEAU et Philippe MARCHAND interprètent les textes de Gaston Couté regard acéré sur nos institutions, la condition des femmes, l’absurdité de la guerre, les mesquineries du quotidien…mais aussi le plaisir de vivre simplement et pleinement.

Spectacle par la Cie Les Petits Désordres

Organisation Pôle Culturel et le Musée .

La Fabrique Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire

