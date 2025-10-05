Spectacle Quand le temps est à l’orage Meung-sur-Loire
Spectacle Quand le temps est à l’orage Meung-sur-Loire dimanche 5 octobre 2025.
Spectacle Quand le temps est à l’orage
La Fabrique Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-10-05 16:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Début : 2025-10-05 16:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Un spectacle proposé dans le cadre des Journées Gaston Couté !
Anne LUNEAU et Philippe MARCHAND interprètent les textes de Gaston Couté regard acéré sur nos institutions, la condition des femmes, l’absurdité de la guerre, les mesquineries du quotidien…mais aussi le plaisir de vivre simplement et pleinement.
Spectacle par la Cie Les Petits Désordres
Organisation Pôle Culturel et le Musée .
La Fabrique Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire
English :
A show offered as part of the Journées Gaston Couté!
German :
Eine Aufführung, die im Rahmen der Gaston Couté-Tage angeboten wird!
Italiano :
Uno spettacolo nell’ambito delle Journées Gaston Couté!
Espanol :
¡Un espectáculo en el marco de las Journées Gaston Couté!
