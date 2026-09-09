Informations pratiques

Puilboreau

Spectacle – « Quand les feuilles tombent » de la Cie Avis de Tempête

Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 20:45:00

Date(s) :

2026-11-13

Découvrez le spectacle « Quand les feuilles tombent » de la Compagnie Avis de Tempête, le vendredi 13 novembre à 20h au Cube.

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Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 81 88 79 culture@ville-puilboreau.fr

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English :

Come see the show %AB Quand les feuilles tombent %BB by the Avis de Temp%EAte theater company on Friday, November 13 %E0 at 8:00 p.m. at Le Cube.

L’événement Spectacle – « Quand les feuilles tombent » de la Cie Avis de Tempête Puilboreau a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle