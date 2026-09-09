Spectacle – « Quand les feuilles tombent » de la Cie Avis de Tempête Espace Multiculturelle Le Cube Puilboreau
vendredi 13 novembre 2026 · Espace Multiculturelle Le Cube · Puilboreau
Informations pratiques
Puilboreau
Spectacle – « Quand les feuilles tombent » de la Cie Avis de Tempête
Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13 20:45:00
Date(s) :
2026-11-13
Découvrez le spectacle « Quand les feuilles tombent » de la Compagnie Avis de Tempête, le vendredi 13 novembre à 20h au Cube.
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Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 81 88 79 culture@ville-puilboreau.fr
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English :
Come see the show %AB Quand les feuilles tombent %BB by the Avis de Temp%EAte theater company on Friday, November 13 %E0 at 8:00 p.m. at Le Cube.
L’événement Spectacle – « Quand les feuilles tombent » de la Cie Avis de Tempête Puilboreau a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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