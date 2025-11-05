Spectacle Quand les feuilles tombent Drôle(s) de festival Rue du 8 mai 1945 Aytré

Spectacle Quand les feuilles tombent Drôle(s) de festival

Rue du 8 mai 1945 Maison Georges-Brassens Aytré Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Quand les feuilles tombent | Cie Avis de Tempête, organisé dans le cadre du festival jeune public Drôle(s) de festival

.

Rue du 8 mai 1945 Maison Georges-Brassens Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 44 communication@aytre.fr

English : Show Quand les feuilles tombent Drôle(s) de festival

Quand les feuilles tombent | Cie Avis de Tempête, organized as part of the young audience festival Drôle(s) de festival

German : Show Quand les feuilles tombent Drôle(s) de festival

Quand les feuilles tombent | Cie Avis de Tempête, organisiert im Rahmen des Festivals für junges Publikum Drôle(s) de festival

Italiano :

Quand les feuilles tombent | Cie Avis de Tempête, organizzato nell’ambito del festival per giovani spettatori Drôle(s) de festival

Espanol : Espectaculo Quand les feuilles tombent Drôle(s) de festival

Quand les feuilles tombent | Cie Avis de Tempête, organizado en el marco del festival para el público joven Drôle(s) de festival

