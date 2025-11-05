Spectacle Quand les feuilles tombent Drôle(s) de festival Rue du 8 mai 1945 Aytré
Rue du 8 mai 1945 Maison Georges-Brassens Aytré Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – EUR
Quand les feuilles tombent | Cie Avis de Tempête, organisé dans le cadre du festival jeune public Drôle(s) de festival
Rue du 8 mai 1945 Maison Georges-Brassens Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 44 communication@aytre.fr
English : Show Quand les feuilles tombent Drôle(s) de festival
Quand les feuilles tombent | Cie Avis de Tempête, organized as part of the young audience festival Drôle(s) de festival
German : Show Quand les feuilles tombent Drôle(s) de festival
Quand les feuilles tombent | Cie Avis de Tempête, organisiert im Rahmen des Festivals für junges Publikum Drôle(s) de festival
Italiano :
Quand les feuilles tombent | Cie Avis de Tempête, organizzato nell’ambito del festival per giovani spettatori Drôle(s) de festival
Espanol : Espectaculo Quand les feuilles tombent Drôle(s) de festival
Quand les feuilles tombent | Cie Avis de Tempête, organizado en el marco del festival para el público joven Drôle(s) de festival
