Spectacle Quand les feuilles tombent La Rochelle mercredi 1 octobre 2025.

Spectacle Quand les feuilles tombent Salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines 86 avenue Billaud-Varenne La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-01 17:00:00

fin : 2025-10-01 17:45:00

2025-10-01

Cirque de création tout public par la Compagnie Avis de tempête.

Salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines 86 avenue Billaud-Varenne

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr

English : Show Quand les feuilles tombent

Circus creation for all ages by Compagnie Avis de tempête.

German : Show Quand les feuilles tombent

Kreativer Zirkus für alle Zuschauer von der Compagnie Avis de tempête.

Italiano :

Creazione circense per tutte le età a cura della Compagnie Avis de tempête.

Espanol : Espectaculo Quand les feuilles tombent

Creación circense para todas las edades a cargo de la Compagnie Avis de tempête.

