Spectacle Quand les feuilles tombent La Rochelle

Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-01 17:00:00
fin : 2025-10-01 17:45:00
2025-10-01
Cirque de création tout public par la Compagnie Avis de tempête.
Salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines 86 avenue Billaud-Varenne
La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr
English : Show Quand les feuilles tombent
Circus creation for all ages by Compagnie Avis de tempête.
German : Show Quand les feuilles tombent
Kreativer Zirkus für alle Zuschauer von der Compagnie Avis de tempête.
Italiano :
Creazione circense per tutte le età a cura della Compagnie Avis de tempête.
Espanol : Espectaculo Quand les feuilles tombent
Creación circense para todas las edades a cargo de la Compagnie Avis de tempête.
