Spectacle Quand les légendes nous rappellent que tout est vivant

Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Partez à la découverte du monde poétique des légendes de Normandie et d’ailleurs, avec Claire Garrigue et Emmanuel Ricard.

Partez à la découverte du monde poétique des légendes de Normandie et d’ailleurs, avec Claire Garrigue et Emmanuel Ricard.

De sève ou de sang, la vie coule et s’écoule par la même eau qui chante dans les troncs et nos os, les écorces et nos peaux. Alors, voici des sons et des mots pour nous faire entrer en résonance au chant des arbres, des bêtes, des roches et des torrents, des vagues et des grèves. Là où les légendes d’ici et d’ailleurs nous rappelle que tout est vivant, que tout est pareillement irrigué aux voix d’eaux de la vie.

Des chaises longues, des tapis, des voix et un instrumentarium insolite cristal Baschet, photophores, n’goni, tambours d’eau, space-drum, flûte harmonique… Embarquez pour des voyages immobiles…

Pour les familles, dès 8 ans. Durée 1 heure. 8€ entrée incluse.

Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Quand les légendes nous rappellent que tout est vivant

Discover the poetic world of legends from Normandy and beyond, with Claire Garrigue and Emmanuel Ricard.

L’événement Spectacle Quand les légendes nous rappellent que tout est vivant Caen a été mis à jour le 2025-12-19 par Calvados Attractivité