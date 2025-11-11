Spectacle Quand tombe la nuit Médiathèque Municipale Saint-Pal-de-Mons

Spectacle Quand tombe la nuit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La compagnie Scolopendre réalisera son spectacle de marionnettes et théâtre d’ombre Quand tombe la nuit samedi 13 décembre à 15h30 à la salle des expositions de la médiathèque.

Médiathèque Municipale 1, Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 00 88

English :

The Scolopendre company will stage its puppet and shadow theater show Quand tombe la nuit (When night falls) on Saturday December 13 at 3:30pm in the mediatheque exhibition hall.

German :

Die Theatergruppe Scolopendre wird ihr Puppen- und Schattentheaterstück Quand tombe la nuit am Samstag, den 13. Dezember um 15:30 Uhr im Ausstellungsraum der Mediathek aufführen.

Italiano :

La compagnia Scolopendre metterà in scena il suo spettacolo di burattini e ombre Quand tombe la nuit sabato 13 dicembre alle 15.30 nella sala espositiva della Mediateca.

Espanol :

La compañía Scolopendre pondrá en escena su espectáculo de marionetas y teatro de sombras Quand tombe la nuit el sábado 13 de diciembre a las 15h30 en la sala de exposiciones de la mediateca.

