Spectacle « Quatorze Beaufort » Médiathèque De Condé-Sur-L’escaut Condé-sur-l’Escaut

Spectacle « Quatorze Beaufort » Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque De Condé-Sur-L’escaut Nord

Gratuit – Accès libre – Conseillé à partir de 8 ans

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

« Quatorze Beaufort », c’est une tempête en bibliothèque,

des mots qui balaient sur leur passage habitudes et platitudes …

Quatorze Beaufort, c’est s’embarquer à bord d’un vaisseau pirate,

c’est faire attentat poétique et ligoter la bibliothécaire !

La tempête s’invite, il y a naufrages et on boit la tasse entre amis !

Quatorze Beaufort vous mène en bateau et vous fait chavirer

dans les allées de la bibliothèque ! ⛵​⚓​ ​ ‍☠️​ ​ ​

Spectacle burlesque pour tous à partir de 8 ans !

Médiathèque De Condé-Sur-L’escaut 13 Impasse Berthelot 59163 Condé-sur-l’Escaut Condé-sur-l’Escaut 59163 Nord Hauts-de-France 0327203660 https://lequai-conde59.bibli.fr

Nathalie Wargnies