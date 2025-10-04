Spectacle « Quatorze Beaufort » Médiathèque De Condé-Sur-L’escaut Condé-sur-l’Escaut
Gratuit – Accès libre – Conseillé à partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
« Quatorze Beaufort », c’est une tempête en bibliothèque,
des mots qui balaient sur leur passage habitudes et platitudes …
Quatorze Beaufort, c’est s’embarquer à bord d’un vaisseau pirate,
c’est faire attentat poétique et ligoter la bibliothécaire !
La tempête s’invite, il y a naufrages et on boit la tasse entre amis !
Quatorze Beaufort vous mène en bateau et vous fait chavirer
dans les allées de la bibliothèque ! ⛵⚓ ☠️
Spectacle burlesque pour tous à partir de 8 ans !
Médiathèque De Condé-Sur-L’escaut 13 Impasse Berthelot 59163 Condé-sur-l’Escaut Condé-sur-l’Escaut 59163 Nord Hauts-de-France 0327203660 https://lequai-conde59.bibli.fr
Nathalie Wargnies