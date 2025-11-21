Spectacle « QUATORZE » Le Palace Rue des Trois Frères Nadeau Surgères

Spectacle « QUATORZE » Le Palace Rue des Trois Frères Nadeau Surgères vendredi 21 novembre 2025.

Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Découvrez « Quartore, farce macabre » de la Cie La Maison Serfouette, une pièce qui vous relate les causes de la guerre 14 en 1 heure ! Et en riant. Jaune. Très jaune.

A partir de 12 ans.

Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com

English :

Discover « Quartore, farce macabre » by Cie La Maison Serfouette, a play that recounts the causes of WW14 in 1 hour! And with laughter. Yellow. Very yellow.

Ages 12 and up.

German :

Entdecken Sie « Quartore, farce macabre » von der Cie La Maison Serfouette, ein Stück, das Ihnen die Ursachen des Ersten Weltkriegs in einer Stunde erzählt! Und dabei wird gelacht. Gelb. Sehr gelb.

Ab 12 Jahren.

Italiano :

Scoprite « Quartore, farsa macabra » della Cie La Maison Serfouette, uno spettacolo che racconta le cause della Prima Guerra Mondiale in 1 ora! E con le risate. Giallo. Molto giallo.

Dai 12 anni in su.

Espanol :

Descubra « Quartore, farsa macabra » de la Cie La Maison Serfouette, ¡una obra que relata las causas de la Primera Guerra Mundial en 1 hora! Y entre risas. Amarillo. Muy amarilla.

A partir de 12 años.

