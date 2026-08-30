Spectacle Quatre à Sète Dans l’univers de Georges Brassens Théâtre de la Nuit de Noces Lannilis
samedi 10 avril 2027 · Théâtre de la Nuit de Noces · Lannilis
Informations pratiques
Lannilis
Spectacle Quatre à Sète Dans l’univers de Georges Brassens
Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 20:30:00
fin : 2027-04-10 22:00:00
Date(s) :
2027-04-10
Plongez dans l’univers de Georges Brassens avec Quatre à Sète !
L’œuvre de Georges Brassens, le poète aussi libertin que libertaire, est revisitée par quatre musiciens réunis sous le joli nom de Quatre à Sète .
Il y a la guitare bien sûr, mais aussi la contrebasse, l’accordéon et les percussions, pour cette relecture musicale d’un des plus célèbres auteurs-compositeurs français. .
Théâtre de la Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 10 98
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English :
L’événement Spectacle Quatre à Sète Dans l’univers de Georges Brassens Lannilis a été mis à jour le 2026-08-30 par OT PAYS DES ABERS
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