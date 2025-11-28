Spectacle Quatre-quarts de Valentin Mayet Le 20/35 Aix-en-Provence

Spectacle Quatre-quarts de Valentin Mayet

Jeudi 22 janvier 2026 de 19h à 22h30. Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22 22:30:00

2026-01-22

Quatre-Quarts , c’est le parcours d’un gamin feignant et sans ambition qui finit par trouver sa voie. Accident, rupture, informatique et surtout famille, c’est ça Quatre-Quarts .

Après 2 ans et 6 mois à essayer d’être drôle 10 minutes, il est temps de l’être pendant 1 heure. J’adore raconter des histoires, surtout celles qui me concernent, et j’en ai tellement que j’ai besoin d’un spectacle entier pour toutes les raconter.



Programme

à 19h Ouverture des portes, accueil et bar/restauration

à 20h30 Spectacle de Valentin Mayet, Quatre-quarts.



Soirées déconseillées aux -16 ans et interdite au -12 ans. Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs.



Placement libre dans la salle de spectacle. (Pour vous garantir la meilleure expérience Être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle). .

Le 20/35 59 boulevard de la République Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com

English :

Quatre-Quarts is the story of a lazy, unambitious kid who finally finds his way. Accident, break-up, computers and, above all, family, that’s Quatre-Quarts .

L’événement Spectacle Quatre-quarts de Valentin Mayet Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence