Spectacle Que d’eau Orbey

Spectacle Que d’eau

27 Rue Charles de Gaulle Orbey Haut-Rhin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 15:45:00

Date(s) :

2026-03-21

Trois récits autour de l’eau le voyage d’une goutte, les déboires d’un pêcheur sur le Rhin et la sagesse d’un voyageur assoiffé.

Découvrez un voyage au fil de l’eau, bercé par des mélodies aquatiques. Trois histoires explorent la richesse

et la fragilité de cette ressource précieuse le périple de Margot la goutte d’eau, de la source à l’océan, les

mésaventures d’un pêcheur sur le Rhin et la leçon de sagesse d’un voyageur assoiffé.

Pour les enfants dès 5 ans 0 .

+33 3 89 71 32 50 bibliothèque@orbey.fr

English :

Three stories about water: the journey of a drop, the setbacks of a fisherman on the Rhine and the wisdom of a thirsty traveler.

