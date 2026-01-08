Spectacle Quebecois Salle des fêtes La Couronne

Spectacle Quebecois

Salle des fêtes 4 Place du 14 Juillet La Couronne Charente

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

L’Association Le Québec Autrement vous invite à découvrir un spectacle québécois.

Venez profiter d’un moment convivial et artistique pour voyager au cœur de la culture québécoise !

Salle des fêtes 4 Place du 14 Juillet La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11 accueil@lacouronne.fr

English :

The Association Le Québec Autrement invites you to discover a show from Quebec.

Come and enjoy a convivial and artistic moment to travel to the heart of Quebec culture!

