Spectacle Quebecois Salle des fêtes La Couronne

Salle des fêtes 4 Place du 14 Juillet La Couronne Charente
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
L’Association Le Québec Autrement vous invite à découvrir un spectacle québécois.
Venez profiter d’un moment convivial et artistique pour voyager au cœur de la culture québécoise !
Salle des fêtes 4 Place du 14 Juillet La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11 accueil@lacouronne.fr
English :
The Association Le Québec Autrement invites you to discover a show from Quebec.
Come and enjoy a convivial and artistic moment to travel to the heart of Quebec culture!
L’événement Spectacle Quebecois La Couronne a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême