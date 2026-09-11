Informations pratiques

Serémange-Erzange

Spectacle Quelle famille !

rue du Maréchal Lyautey Serémange-Erzange Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :

2026-10-03

La troupe de théâtre amateur Les Z’Effrontés présente « Quelle famille ! », une comédie de Francis Joffo mise en scène par Sandrine Zimmer.

Quatre générations, trois femmes décidées à tout changer et une cascade de ruptures : dans cette famille, le salon risque bien de devenir le théâtre de tous les bouleversements. Une comédie familiale où les relations sont mises à rude épreuve et où chacun semble bien décidé à prendre un nouveau départ.

Réservation conseillée auprès de la billetterie du théâtre ou en ligne.Tout public

10 .

rue du Maréchal Lyautey Serémange-Erzange 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 57 15 85 billetterie@theatre-seremange.fr

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English :

The amateur theater troupe Les Z’Effrontés presents “What a Family!”, a comedy by Francis Joffo directed by Sandrine Zimmer.

Four generations, three women determined to change everything, and a string of breakups: in this family, the living room is likely to become the stage for all sorts of upheavals. A family comedy in which relationships are put to the test and everyone seems determined to make a fresh start.

Reservations are recommended at the theater box office or online.

L’événement Spectacle Quelle famille ! Serémange-Erzange a été mis à jour le 2026-09-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME